‘Karataş Kıddesi’ne coğrafi işaret belgesi

Adana’nın Karataş ilçesiyle özdeşleşmiş yöresel lezzetlerden olan ‘Karataş Kıddesi’ coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Karataş kıddesinin buğday unu, maya, ayçiçek yağı, margarin, susam, çörek otu, tarçın, karanfil, muskat, tuz ve su katılarak yoğrulan hamurdan yapıldığını söyledi.

UZUN SÜRE TAZELİĞİNİ KORUYOR



Topuz, kendine özgü içeriği ve uzun süre tazeliğini korumasıyla önemli ayırt edici özelliklere sahip olan ürünün günlük olarak sıkça tüketilmesinin yanı sıra yörede özellikle kıştan bahara geçilen dönemde çeşitli özel günler ve organizasyonlarda ikram edildiğini belirtti.

"KARATAŞ'TA HER EVDE YAPILIYOR"

‘Karataş Kıddesi’ coğrafi işaretli ürünleri arasında yerini aldığını söyleyen Topuz, şunları söyledi:

"Yöresel ürünlerin markalaştırılması ve tescillenmesi önemsenmesi gerekiyor. Karataş kıddesi günümüzde Karataş'ta yer alan hemen hemen her evde yapılıyor. Çalışmalarımız neticesinde bu ürün, Adana'nın coğrafi işaretli bir ürünü olarak 'Karataş Kıddesi' ismiyle kentimizin tescilli ürünler mutfağında yerini aldı” dedi.