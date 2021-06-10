Kardeşinin Bergüzar Korel ve annesine açtığı davada karar

10.06.2021 - 08:47
Zeynep Korel, babası Tanju Korel’den kalan mirastaki hakkını almak için 2020’nin ocak ayında izale-i şüyu (Ortaklığın giderilmesi) davası açmıştı.
İstanbul-Ortaköy, İzmir-Karaburun ve Çanakkale-Bozcaada’daki gayrimenkullerin satılmasına annesiyle kardeşinin izin vermediğini anlatan Korel, satışın mahkeme yoluyla yapılmasını talep etmişti.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Zeynep Korel’in davasını takip etmemesi üzerine dosyayı işlemden kaldırarak açılmamış sayılmasına karar verdi.