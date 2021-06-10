Kardeşinin Bergüzar Korel ve annesine açtığı davada karar

Zeynep Korel'in ablası Bergüzar Korel ve annesine babasından kalan miras için açtığı dava düştü.

10.06.2021 - 08:47

Kardeşinin Bergüzar Korel ve annesine açtığı davada karar

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Zeynep Korel, babası Tanju Korel’den kalan mirastaki hakkını almak için 2020’nin ocak ayında izale-i şüyu (Ortaklığın giderilmesi) davası açmıştı.
İstanbul-Ortaköy, İzmir-Karaburun ve Çanakkale-Bozcaada’daki gayrimenkullerin satılmasına annesiyle kardeşinin izin vermediğini anlatan Korel, satışın mahkeme yoluyla yapılmasını talep etmişti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Zeynep Korel’in davasını takip etmemesi üzerine dosyayı işlemden kaldırarak açılmamış sayılmasına karar verdi.

Zeynep Korel, bir süre önce yaptığı açıklamada kardeşi Bergüzar ile annesi Hülya Darcan’la barıştığını söylemişti. Zeynep Korel, bir süre önce yaptığı açıklamada kardeşi Bergüzar ile annesi Hülya Darcan’la barıştığını söylemişti.

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