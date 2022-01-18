Ünlü şarkıcı Katy Perry, çocuğunun babası Orlando Bloom'un en kötü alışkanlığını, katıldığı bir röportajda anlattı. Ünlü şarkıcı Katy Perry, katıldığı bir internet söyleşisinde nişanlısı Orlando Bloom’un en kötü alışkanlığını açıkladı.Ünlü aktörle birlikteliğinden Ağustos 2020’de Daisy adını verdikleri bir kızı olan Perry, Bloom için şu ifadeyi kullandı:“Diş ipi kullanmaya bayılıyor. Tanrıya şükür böyle, çünkü bazı eşler bunu sevmiyor, iğrenç buluyor. Orlando parıltılı dişlere sahip. Ama diş ipini her yerde bırakıyor. Yatağımın yanında, arabada, mutfak masasında... ‘Her yerde çöp kutusu var’ diyorum.” 37 yaşındaki Perry ile 45 yaşındaki Bloom, ilk kez 2016’daki Altın Küre Ödülleri partisinde tanıştı. Çift, ilişkilerini bir dargı bir barışık yaşadı. 2017’de ayrılan ikili, Nisan 2018’de yeniden barıştı.2010- 2013 yılları arasında ünlü model Miranda Kerr ile evli kalan Bloom’un Flynn Christopher Bloom isminde yedi yaşında bir oğlu bulunuyor.Katy Perry ise 2010 yılında komedyen Russell Brand ile evlendi ve 2012 yılında boşandı.