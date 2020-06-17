Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock boşanıyor

Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock'un mutluluklarına karantinada gölge düştü. Aralarında menajer-sanatçı ilişkisi de olan evli çift, yollarını ayırma kararı aldı.



Clarkson ile Brandon Blackstock'un yakınları, ikilinin karantinada birlikte geçirdikleri sürecin zorlu olduğunu belirtti.



Bazı yakınlarının anlattıklarına göre, şarkıcının boşanmaktan başka çaresi kalmamıştı.



Çiftin bir başka yakınları ise, Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock'un son altı aydır bir takım sorunlar yaşadığını söyleyerek, "Aslında bunların üstesinden gelmek için çaba harcıyorlardı" ifadelerini kullandı.