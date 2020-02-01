Kendall ile Kylie Jenner'dan ortak koleksiyon

Khloe, Kris, Kim ve Kourtney Kardashian ile farklı koleksiyonlara imza atan Kylie Cosmetics şimdi de Kendall Jenner ile işbirliğine hazırlanıyor. Böylece çocukluk yıllarını beraber yer aldıkları projelerde geçiren Kendall ve Kylie Jenner, uzun zaman sonra bir araya geliyor.

GettyImages-1141862878.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kylie Jenner: Ben de 4 çocuk annesi olmak istiyorum

Kylie Jenner: Ben de 4 çocuk annesi olmak istiyorum

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics'in %51'lik hissesini Coty'e sattı

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics'in %51'lik hissesini Coty'e sattı

22. yaşına özel 22 maddede Kylie Jenner

22. yaşına özel 22 maddede Kylie Jenner

Kendall Jenner ve Ben Simmons yeniden birlikte

Kendall Jenner ve Ben Simmons yeniden birlikte

Kendi adına kurduğu Kylie Cosmetics'in etkisiyle kendi servetini oluşturan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ünvanını kazanan Kylie Jenner,  Kardashian Ailesi'nden sonra yeni bir iş birliğine hazırlanıyor.

GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYORLAR

Daha önce Khloe, Kris, Kim ve Kourtney Kardashian ile çalışan Kylie Cosmetics'in patronu bu sefer kardeşi Kendall Jenner ile güçleri birleştiriyor.

RESMİYET KAZANDI

Kylie Jenner'ın birkaç gün önce kız kardeşi Kendall ile sette bir kampanya hikayesi yayınlamasıyla başlayan işbirliğinin sinyalleri, daha önce başka bir makyaj şirketi ile sözleşmesi olduğunu belirten Kendall'ın ertesi gün katıldığı Ellen Show'da "Kylie ile ortak bir koleksiyon çıkarabileriz" sözleriyle resmiyet kazandı.

LANSMAN TARİHİ BİLİNMİYOR

Kendall Jenner ile Kylie Cosmetics'in çıkartacağı ortak koleksiyonun lansman tarihi, ürün detayları ve fiyatları ise henüz bilinmiyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...