Kendall ile Kylie Jenner'dan ortak koleksiyon

Kendi adına kurduğu Kylie Cosmetics'in etkisiyle kendi servetini oluşturan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ünvanını kazanan Kylie Jenner, Kardashian Ailesi'nden sonra yeni bir iş birliğine hazırlanıyor.

GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYORLAR

Daha önce Khloe, Kris, Kim ve Kourtney Kardashian ile çalışan Kylie Cosmetics'in patronu bu sefer kardeşi Kendall Jenner ile güçleri birleştiriyor.

RESMİYET KAZANDI



Kylie Jenner'ın birkaç gün önce kız kardeşi Kendall ile sette bir kampanya hikayesi yayınlamasıyla başlayan işbirliğinin sinyalleri, daha önce başka bir makyaj şirketi ile sözleşmesi olduğunu belirten Kendall'ın ertesi gün katıldığı Ellen Show'da "Kylie ile ortak bir koleksiyon çıkarabileriz" sözleriyle resmiyet kazandı.

LANSMAN TARİHİ BİLİNMİYOR



Kendall Jenner ile Kylie Cosmetics'in çıkartacağı ortak koleksiyonun lansman tarihi, ürün detayları ve fiyatları ise henüz bilinmiyor.

