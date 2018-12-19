Kendall Jenner, İtalyan moda markası Roberto Cavalli’nin ilkbahar-yaz 2019 kampanya yüzü oldu.



Forbes’a göre dünyanın en çok kazanan modeli olan 23 yaşındaki Jenner, Roberto Cavalli için Mert Alaş ve Marcus Piggott’un objektifi karşısına geçti.

Yeni sezonun çarpıcı desenlerden oluşan koleksiyonu için çöl dekoru önünde poz veren Jenner, erkek model Luka Isaac’la yan yana geldi.

Jenner, reklam kampanyası için kaşlarını belirsizleştiren özel makyajıyla her zamankinden farklı bir görünüm elde etti.

Ünlü model geçtiğimiz günlerde Instagram’da 100 milyona ulaşan takipçi sayısı için bikinili fotoğraflarını yayınlayarak teşekkür etmişti.