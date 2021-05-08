Kendall Jenner'dan panik atak itirafı

Kardashian/Jenner Ailesi'nin son dönemde en çok konuşulan isimlerinden olan Kendall Jenner, Vogue dergisiyle dört bölümlük bir belgesel çekimi için kamera karşısına geçti. Jenner, Open Minded: Understanding Anxiety ismi verilen yapımda düşük dereceli kaygı bozukluklarının nedenleri ve sonuçları konusu üzerine konuştu.

"NEFES ALAMIYORDUM"



Birkaç yıl önce zihin sağlığı uzmanlarıyla sohbet ederken ilk atağını geçirdiğini söyleyen ABD’li güzel, “2-3 sene önce gerçekten çok kötü panik atak krizleri atlattım. Uykumun ortasında da korku atakları yaşıyordum. Kalp hissediyordum. Nefes alamıyordum ve çok kötüydüm” ifadelerini kullandı.

DUYARLI OLMAYA DAVET ETTİ

Jenner, Ruh Sağlığı Farkındalık Ayı olan mayıs ayında herkesi bu konuda duyarlı davranmaya davet etti.

Hızlı ve Öfkeli 9'dan kamera arkası görüntüler