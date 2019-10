Kevin Spacey'nin ikinci cinsel taciz davası da düşürüldü

Ünlü oyuncu Kevin Spacey, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davadan ceza almayacak. Los Angeles’ta görülen dava, 60 yaşındaki Amerikalı oyuncusuyu suçlayan kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle düşürüldü.



Spacey, 2016 yılında, bir erkek masaj terapistini taciz etmekle suçlanmıştı. Spacey, terapistin kendisine yönelttiği suçlamayı reddetmişti.



Los Angeles Bölge Savcılığı, soruşturma esnasında iddia sahibinin hayatını kaybetmesinden dolayı davayı reddetti. Açıklamaya göre, şikayetçi hayatta olmayınca iddianın kanıtlanması mümkün olmadığından davanın kabul edilmesi mümkün değil.



Spacey’yi cinsel tacizle suçlayan kişinin birkaç hafta önce doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.



Los Angeles Bölge Savcılığı’nın reddettiği dava dosyasında, ünlü aktörün 1992 yılında bir erkeğe cinsel tacizde bulunma iddiası yer alıyordu.

DAHA ÖNCE DE BİR DAVASI DÜŞÜRÜLDÜ

Spacey hakkında aynı zamanda İngiltere’nin başkenti Londra’da ve ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Nantucket Adası’nda da soruşturma açıldı. Ancak Nantucket davası, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine düşürüldü. Spacey'nin avukatları, şikayetçinin tanıklığının, müvekkillerinin masumiyetini kanıtlayabileceğini söylüyordu.



"KANIT OLMADAN İNANMAZSINIZ, DEĞİL Mİ?"

Hakkında onlarca cinsel taciz suçlaması yapılan Spacey, aralık ayında, hakkındaki iddialar sonrası çıkarılmış olduğu televizyon dizisi House of Cards'daki düzenbaz ve pervasız politikacı karakteri Frank Underwood'un ağzından taciz iddialarıyla ilgili bir video yapıp yayınlamıştı.



Spacey şov dünyasından silinen Frank Underwood karakterinin kaderiyle kendi başına gelenleri özdeşleştirdiği videoda "En kötü şeye bile kanıt olmadan inanmazsınız, değil mi? Somut gerçekler olmadan yargıya varmazsınız, değil mi? Yoksa öyle mi yaptınız? Yoo, siz yapmamışsınızdır. Bunu yapmayacak kadar zekisiniz" diyordu.



"Tabii bazıları her şeye inandı ve nefeslerini tutmuş her şeyi itiraf etmemi bekliyorlar. Fakat siz ve ben işlerin bu kadar basit olmadığını biliyoruz, ne siyasette ne de hayatta" diye sürdürüyordu.



Kuşağının en yetenekli aktörlerinden biri olarak görülen Spacey'in meslek hayatı, hakında ABD ve İngiltere'de onlarca erkek tarafından yapılan cinsel taciz iddiaları ile bitme noktasına geldi.

TACİZ İDDİALARINA VİDEOLU SAVUNMA