Kıbrıs Tatlısı tarifi (Kıbrıs Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?)

Kıbrıs Tatlısı, oldukça pratik yapımıyla ve hafif olmasıyla son zamanların popüler tatlılarından biri. Krema ve şerbetin birlikte kullanıldığı kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısının malzemeleri nelerdir?

16.03.2021 - 11:11

Kıbrıs Tatlısı tarifi (Kıbrıs Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?)

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Kıbrıs tatlısı yapımına ilk olarak şerbetiyle başlamak gerekir. Çünkü Kıbrıs tatlısına şerbet, soğuk olarak dökülmelidir.

KIBRIS TATLISI MALZEMELERİ

Şerbeti için:

-2 su bardağı su

-1,5 su bardağı şeker

-1 paket vanilya

Keki için:

-3 adet yumurta

-Yarım su bardağı toz şeker

-Yarım su bardağı sıvı yağ

-1 su bardağı galeta unu

-1 su bardağı kırılmış ceviz

-1 su bardağı Hindistan cevizi

-1 paket kabartma tozu

Kreması için:

-1 litre süt

-1 su bardağı nişasta

-Yarım su bardağı toz şeker

-1 paket vanilya

-1 paket krem şanti

KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR?

-Bir tencereye suyu ve şekeri alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. 15 dakika sonra ocağı kapatın, vanilyayı şerbete ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.

-Kıbrıs tatlısının keki için yumurtalarla şekeri birbirine karışıncaya kadar çırpın. Ardından diğer malzemeleri ekleyip bir kek hamuru elde edin. Hamurunuzu yağlanmış bir tepsiye dökün.

-Önceden 160 dereceye ayarlanmış fırınınıza kekinizi koyun. 30 dakika pişirin. Keki çıkardıktan hemen sonra hazırladığınız şerbeti döküp çekmesi ve soğuması için bir kenara alın.

-Bir yandan süt, nişasta, vanilya ve şekeri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra toz halindeki krem şantiyi ilave edip mikserle 5 dakika boyunca çırpın.

-Soğuyan şerbetli kekin üzerine hazırladığını kremayı döküp her tarafının eşit olması için bir spatula yardımıyla üzerini düzeltin. Bolca hindistan cevizi de serptikten sonra buzdolabına koyun. 2-3 saat soğuyup katışalınca servis edebilirsiniz.

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