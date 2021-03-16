Kıbrıs Tatlısı tarifi (Kıbrıs Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?)

Kıbrıs tatlısı yapımına ilk olarak şerbetiyle başlamak gerekir. Çünkü Kıbrıs tatlısına şerbet, soğuk olarak dökülmelidir.

KIBRIS TATLISI MALZEMELERİ

Şerbeti için:



-2 su bardağı su



-1,5 su bardağı şeker



-1 paket vanilya



Keki için:



-3 adet yumurta



-Yarım su bardağı toz şeker



-Yarım su bardağı sıvı yağ



-1 su bardağı galeta unu



-1 su bardağı kırılmış ceviz



-1 su bardağı Hindistan cevizi



-1 paket kabartma tozu



Kreması için:



-1 litre süt



-1 su bardağı nişasta



-Yarım su bardağı toz şeker



-1 paket vanilya



-1 paket krem şanti

KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR?



-Bir tencereye suyu ve şekeri alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. 15 dakika sonra ocağı kapatın, vanilyayı şerbete ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.



-Kıbrıs tatlısının keki için yumurtalarla şekeri birbirine karışıncaya kadar çırpın. Ardından diğer malzemeleri ekleyip bir kek hamuru elde edin. Hamurunuzu yağlanmış bir tepsiye dökün.



-Önceden 160 dereceye ayarlanmış fırınınıza kekinizi koyun. 30 dakika pişirin. Keki çıkardıktan hemen sonra hazırladığınız şerbeti döküp çekmesi ve soğuması için bir kenara alın.



-Bir yandan süt, nişasta, vanilya ve şekeri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra toz halindeki krem şantiyi ilave edip mikserle 5 dakika boyunca çırpın.



-Soğuyan şerbetli kekin üzerine hazırladığını kremayı döküp her tarafının eşit olması için bir spatula yardımıyla üzerini düzeltin. Bolca hindistan cevizi de serptikten sonra buzdolabına koyun. 2-3 saat soğuyup katışalınca servis edebilirsiniz.

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