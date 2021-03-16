Kıbrıs Tatlısı tarifi (Kıbrıs Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?)

16.03.2021 - 11:11
Kıbrıs tatlısı yapımına ilk olarak şerbetiyle başlamak gerekir. Çünkü Kıbrıs tatlısına şerbet, soğuk olarak dökülmelidir.
Şerbeti için:
-2 su bardağı su
-1,5 su bardağı şeker
-1 paket vanilya
Keki için:
-3 adet yumurta
-Yarım su bardağı toz şeker
-Yarım su bardağı sıvı yağ
-1 su bardağı galeta unu
-1 su bardağı kırılmış ceviz
-1 su bardağı Hindistan cevizi
-1 paket kabartma tozu
Kreması için:
-1 litre süt
-1 su bardağı nişasta
-Yarım su bardağı toz şeker
-1 paket vanilya
-1 paket krem şanti
KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR?
-Bir tencereye suyu ve şekeri alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. 15 dakika sonra ocağı kapatın, vanilyayı şerbete ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.
-Kıbrıs tatlısının keki için yumurtalarla şekeri birbirine karışıncaya kadar çırpın. Ardından diğer malzemeleri ekleyip bir kek hamuru elde edin. Hamurunuzu yağlanmış bir tepsiye dökün.
-Önceden 160 dereceye ayarlanmış fırınınıza kekinizi koyun. 30 dakika pişirin. Keki çıkardıktan hemen sonra hazırladığınız şerbeti döküp çekmesi ve soğuması için bir kenara alın.
-Bir yandan süt, nişasta, vanilya ve şekeri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra toz halindeki krem şantiyi ilave edip mikserle 5 dakika boyunca çırpın.
-Soğuyan şerbetli kekin üzerine hazırladığını kremayı döküp her tarafının eşit olması için bir spatula yardımıyla üzerini düzeltin. Bolca hindistan cevizi de serptikten sonra buzdolabına koyun. 2-3 saat soğuyup katışalınca servis edebilirsiniz.
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