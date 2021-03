Kim Kardashian otomobilde corona virüs testi yaptırdı

Rapçi eşi Kanye West ile boşama arifesinde olan Kim Kardashian, Los Angeles gecelerinde görüntülendi. Beyaz uzun bir elbise giyen ünlü yıldızın moralinin yerinde olduğu görüldü.

YARIM SAAT OTOMOBİLDE BEKLEDİ



40 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, akşam yemeği için restorana girmeden önce lüks otomobilinin içinde corona virüs testi yaptırdı. Bu nedenle yarım saat kadar arabasının arka koltuğunda beklemek zorunda kalan yıldız, daha sonra dışarı çıktı.



Kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara hiç gülümsemeden iyi görüntüler vermeye çalışan Kim Kardashian, daha sonra restorana girdi.

500 DOLARA HIZLI CORONA VİRÜS TESTİ

Geçen yazdan beri ABD’de zenginlerin istedikleri zaman hızlı corona virüs testi yaptırması medyada sıklıkla yer alan bir konu oldu. Özellikle yazın Hamptons’taki partilere katılacak zenginler için mekanların kapısına yapılan küçük bir test merkezi gündem olmuştu.

Hamptons’taki test merkezinin işleten Dr. Asma Rashid, New York Times’a, her biri 500 dolara kadar olan ve bazı sigorta şirketleri tarafından kapsanmayan hızlı corona virüs testlerinin birçok etkinliğe katılmayı kolaylaştırdığını söyledi.

Burundan ya da parmağa batırılan küçük bir iğneyle örnek alınarak yapılan testlerin sonuçları neredeyse yarım saatten daha kısa sürede çıkıyor. Rashid, eğer etkinlik bir ev partisi ise, konuklara tesise girmeleri için yeşil ışık verilmeden önce arabalarında test edildiğini de belirtmişti.



The Falcon and the Winter Soldier'dan final fragmanı