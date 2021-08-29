Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den saplantılı hayranlarına ikinci dava

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer’i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla daha önce hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Sinan A., taciz ve tehditlerine devam ediyor.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, tekrar Instagram üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını ifade ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, şikayet sonrası zanlının ifadesini aldı ve hakkında dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sinan A, verdiği ifadesinde Hazar Ergüçlü'nün kendisinin kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini iddia etti.

Savcılık ifade sonrası Sinan A hakkında 'Tehdit', 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçları kapsamında dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

NE OLMUŞTU?



Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer’in, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldukları Sinan A. hakkında, hakaret ve tehdit suçlarından 9 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Sinan A, Dizer’in Harbiye’de işlettiği kafeyi basarak Tatlıtuğ çiftini ölümle tehdit etmişti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan çift, dilekçesinde Sinan A'nın Instagram hesabından 1 Mayıs’ta hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirtmişti.



SOSYAL MEDYADAN TEHDİT



Sinan A'nın bunu saplantı haline getirdiğini dilekçesinde belirten Tatlıtuğ çiftinin avukatı şu açıklamayı yapmıştı: “Sinan A., Hazar Ergüçlü ile ilişkilerinin Başak Dizer tarafından bozulduğunu ve onu getirmelerini istemiştir. Ancak Ergüçlü’yü kendisine götürmeleri halinde ölümden kurtulabileceklerini söylemiştir. Sinan A. ayrıca sosyal medyadan Tatlıtuğ’a, ‘Cezaevine gireceksin, orada sana neler yapıyorlar’, Dizer’e ise ‘Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım’ şeklinde mesajlar atmıştır.”



1 AY YAKLAŞMAMA KARARI

Mahkeme, Sinan A'nın 1 ay süreyle Tatlıtuğ çiftine yaklaşmamasına karar vermişti. İddianame kabul edilirse Sinan A, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanacak.