Kraliçe Elizabeth'ten Boris Johnson mesajı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth adına Kraliyet Ailesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bugün erken saatlerde Kraliçe, Carrie Symonds'a (Johnson’ın nişanlısı) ve Johnson ailesine bir mesaj gönderdi. Majesteleri, düşüncelerinin Johnson ailesiyle birlikte olduğunu ve Başbakan için geçmiş olsun dileklerini sunduğunu ifade etti” denildi.

Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ateşi düşmeyince önceki gece yoğun bakıma alınmıştı.



Earlier today The Queen sent a message to Carrie Symonds and to the Johnson family. Her Majesty said they were in her thoughts and that she wished the Prime Minister a full and speedy recovery. pic.twitter.com/Mo1SgAd9wh