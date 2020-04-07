Kraliçe Elizabeth'ten Boris Johnson mesajı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, corona virüs (Covid-19) semptomlarının devam etmesiyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

DHA 07.04.2020 - 17:23 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 17:25

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İngiltere Kraliçesi Elizabeth adına Kraliyet Ailesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bugün erken saatlerde Kraliçe, Carrie Symonds'a (Johnson’ın nişanlısı) ve Johnson ailesine bir mesaj gönderdi. Majesteleri, düşüncelerinin Johnson ailesiyle birlikte olduğunu ve Başbakan için geçmiş olsun dileklerini sunduğunu ifade etti” denildi.

Corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ateşi düşmeyince önceki gece yoğun bakıma alınmıştı.

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