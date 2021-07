KüçükÇiftlik'ta açık hava sineması

KüçükÇiftlik Park, URU organizasyonu ile hayata geçireceği KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması ile yemyeşil bahçe ortamında vizyon filmleri ve klasiklerle İstanbullulara farklı bir sinema keyfi yaşatmaya hazırlanıyor.



KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de her salı gerçekleştirilecek olan KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması kapsamında film gösteriminin yanı sıra film konseptine uygun DJ performansından mini konserlere, oyuncu ve yönetmen söyleşilerine kadar farklı içerikler de yer alacak.



KÜÇÜKÇİFTLİK FİLM KULÜBÜ SUNAR: BAHÇE SİNEMASI TAKVİMİ



3 Ağustos Another Round

10 Ağustos The Gentlemen

31 Ağustos Rocketman

7 Eylül Kelebekler

21 Eylül Caphernaum

28 Eylül Ahlat Ağacı

5 Ekim Lux Aeterna



