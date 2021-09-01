Levent Özdilek mutlu haberi duyurdu: Prensesim artık Boğaziçili

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Son olarak 'Kırmızı Oda' dizisinde Doktor Manolya'nın eşi karakterini canlandıran Levent Özdilek'in kızı Naz üniversiteyi kazandı.

66 yaşındaki Özdilek, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir paylaşım yapan Levent Özdilek, kızıyla çekilen fotoğrafını "Prensesim artık Boğaziçili" notuyla yayınladı.

Usta oyuncunun gönderisine binlerce beğeni ve 'tebrik' yorumu yağdı.

LEVENT ÖZDİLEK KİMDİR?

Levent Özdilek 1955 yılında Adana'da doğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Yılmaz Güney'in yönetmenliğini yaptığı bir filmle 1967 yılında kamera karşısına geçerek sinema hayatına başlayan Levent Özdilek, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı 2006 yılında bir filmin de yapımcılığını üstlendi.

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