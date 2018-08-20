Oyuncu Leyla Bilginel’in Bodrum tatili devam ediyor. Yalıkavak’ta bir koyda oğlu Serkan Kayra, annesi ve iki yeğeniyle kamp kuran oyuncunun, oğlu ve yeğenleriyle olan keyifli anları objektiflere kare kare yansıdı.



Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, botu şişirip oğlunu ve yeğenlerini gezdiren ve denizin tadını çıkaran oyuncu, karaya çıktıktan sonra oğlu Serkan Kayra ve annesi ile kamp yaptıkları alandaki çöpleri toplayarak tatilcilere örnek oldu.



Leyla Bilginel, 2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren ilk Türk olmuştu.