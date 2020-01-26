Liam Hemsworth'ün yeni aşkı Gabriella Brooks

Ünlü Avustralyalı aktör Liam Hemsworth, şarkıcı Miley Cyrus’tan boşandıktan sonra model Gabriella Brooks ile ilişki yaşadığını doğruladı. Çift, dün Malibu’da birlikte kahvaltı ettikleri Soho House’dan çıkarken görüntülendi.



30 yaşındaki Hemsworth ile 23 yaşındaki Brooks, geçen ay Avustralya’daki Byron Bay’de birlikte görüntülenmiş ve haklarında aşk dedikoduları çıkmıştı.



Hemsworth, yeni sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Avustralya-Sidney doğumlu olan Brooks, 14 yaşından beri modellik yapıyor. Calvin Klein ve Topshop gibi markalar için modellik yaptı. Hemsworth’ten önce şarkıcı Matt Healy ile birliktelik yaşadı.