Komedyenler Dana Min Goodman, Abby Schachner, Julia Wolov, Rebecca Corry ve adının açıklanmasını istemeyen bir kadının taciz suçlamaları sonrası, 50 yaşındaki ABD’li komedyen ve oyuncu Louis C.K. iddiaları kabul ederek özür diledi.

Ancak bu özür HBO'nun, Emmy ödüllü komedyenin Night of Too Many Stars: America Unites for Autism Programs'a katılımını iptal etmesine engel olmadı. Aynı dönemde ünlü komedyenin filmi I Love You, Daddy'nin New York galası ve The Late Show With Stephen Colbert programına da iptal oldu.



4'ü meslektaşı olan 5 kadın tarafından cinsel tacizle suçlanan ünlü komedyen, aradan geçen 10 ayın ardından sahnelere geri dönme kararı aldı.



Louis C.K.’in sahne alacağı komedi kulübü New York’s Comedy Cellar’ın işletmecisi, tepkilere neden olan komedyenin prova aşamasının ‘gayet sıradan’ geçtiğini belirtti. Gösterinin içeriği sorulduğunda ise, “Tipik Louis şakaları. Irkçılık, garson kız tipleri ve çeşitli alaylar...” dedi.