Orkun Olgar ile Macerasever programı, 16 Mart Cumartesi 09.15’te NTV’de başlıyor.

İlk bölümde; Orkun Olgar ve arkadaşları Doğu Karadeniz Bölgesi’ne damgasını vuran Kaçkar Dağları’nda inanılmaz bir maceraya imza atıyor. Ekip, dünyanın sayılı bölgelerinde yapılabilen ve üst seviye heyecan içeren Heliski bir diğer adıyla Heliboard yapmak için Rize’nin Ayder Yaylası’na helikopterle çıkıyor.

Eşsiz doğal yapısı, yaylaları, yüksek ve kayalık zirveleri, kaliteli bol karı ve yerel kültürel zenginlikleriyle her anlamda heyecan veren bu bölgeye deneyimli pilotların kullandığı helikopterle tepeden bakmak adrenalin seviyesinin doruklara ulaştığı bir maceraya dönüşüyor.



SPX’in sunduğu Macerasever, ilk bölümüyle 16 Mart Cumartesi NTV’de seyirciyle buluşuyor.