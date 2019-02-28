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Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen, son dönemin beyazperdede yükselen yıldızı Margot Robbie, kırmızı halı itirafında bulundu.



Vogue Türkiye’nin Mart 2019 sayısına konuk olan 28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, kırmızı halıda giydiği ilk elbiseyi anlattı.

Margot Robbie, Emmy’nin Avustralya’daki karşılığı Logie'nin kırmızı halısında.

"HAYATIMDAKİ EN ÖNEMLİ ŞEYDİ"

“18 yaşındaydım. Emmy’nin Avustralya’daki karşılığı Logie ödülüne aday gösterilmiştim. Beklediğim andı, hayatımdaki en önemli şeydi. O yüzden elbiseye çok özendim” diyen Robbie, elbisesini, “Önü çok kısa, arkası uzun, çok katlı, çok renkli parlak kumaştandı. Renkleri; turuncu, siyah, turuncu, siyah diye gidiyordu. Arkada kocaman bir kurdelesi vardı. Saçlarım gölgeliydi, bronzdum. Böyle bir görünümdü işte” diye anlattı.

PİŞMAN DEĞİLİM"

“Pişman değilim, çünkü dedim ya 18 yaşındaydım, eğleniyordum” diyen ünlü oyuncu, “Hayatımın bundan sonraki döneminde sıkıcı giyinebilirim” dedi.