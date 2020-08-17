Masterchef 2020 yarışmacılarından Walison Fonseca kimdir?

Masterchef Türkiye 2020'de yarışan, Walison Fonseca yarışmanın ilk bölümünden itibaren izleyenlerin dikkatini çekti.

Türkçeyi az bilmesinden dolayı, genellikle jüriyi ve yarışmacıları güldüren Walison'ın yarışma boyunca, daha önce hiç yapmadığı Türk mutfağına ait yemekler yaptı.

Ancak dün gece Masterchef 2020'nin 16 kişilik kadrosu için yapılan son eleme gecesinde, Wallison'da yarışmadan ayrılan isimler arasındaydı.

WALISON FONSECA KİMDİR?

Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi.

Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu Melisa Pınar isimli kız arkadaşı ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel süprizler hazırladığını da belirtti. Dünyanın birçok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söyledi. Yarışmadan ayrılan yarışmacı, 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti.