Deniz tarağı nasıl pişirilir? (Deniz tarağı tarifi)

Masterchef'te binbir çeşit lezzet birbiriyle yarışmaya devam ediyor. Masterchef yarışmasında yarışmacılardan istenen deniz tarağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki deniz tarağı nedir, nasıl pişirilir?

ntv.com.tr 07.08.2020 - 14:49

Deniz tarağı nasıl pişirilir? (Deniz tarağı tarifi)

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Birçok farklı tarifle hazırlanılabilen deniz tarağı kabuklu bir deniz ürünü olup ülkemize ithal olarak geliyor.

DENİZ TARAĞI NEDİR?

Derin sularda uzun yıllar boyunca yaşayan deniz tarağı hayvanı, yüksek besleyicilik özelliğinin yanı sıra farklı nedenlerle de oldukça ilginç bir deniz kabuklusudur. Dalgıçların denizin dibinden elle toplayarak filelere aldığı deniz tarakları, denizin sığ yerlerinde yoğunlukla bulunur.

DENİZ TARAĞI İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

- 3 adet deniz tarağı

Marinasyonu için

- 50 cl. zeytinyağı

- 2 gram taze kekik

- 2 gram maldon tuzu

- 2 gram tane beyaz biber

Servisi için

- 1 yemek kaşığı nane püresi

- 1,5 yemek kaşığı yenilebilir toprak

Tarator sos için

- 4 dilim bayat ekmek içi

- 300 ml. süt

- 150 ml. krema

- 100 grammayonez

- 1/2 çay kaşığıtuz

- 1/2 çay kaşığıtaze çekilmiş tane beyaz bibe

- 5 dişsarımsak püresi

DENİZ TARAĞI NASIL PİŞİRİLİR?

- Zeytinyağı, taze kekik, maldon tuzu ve tane beyaz biberle marine ettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada alt üst ederek mühürleyin.

- Tarator sosu hazırlamak için; bayat ekmek içini ufaladıktan sonra süt, krema, mayonez, tuz, taze çekilmiş tane beyaz biber ve sarımsak püresini ilave ederek karıştırın.

- Yenilebilir toprağı, üç göz şeklini alacak şekilde servis tabağına 1/2'şer yemek kaşığı kadar yerleştirin. Üzerlerine hazırladığınız tarator sostan ekleyin.

- Bu yuvaların üzerine mühürlenmiş deniz taraklarını koyup nane sos eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.

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