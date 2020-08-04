Kayısılı crumble (krambıl) nasıl yapılır? (Kayısılı crumble tarifi)

3 Ağustos Pazartesi akşamı, MasterChef final turuna seçim oyununa kalan altı yarışmacı, ana malzemesi kayısı olan bir yaratıcı yemek yapmak için yarıştı. Yarışmacılardan birinin hazırladığı kayısılı crumble izleyicilerin ilgisini kazandı. İşte merak edilen kayısılı crumble tarifi...

CRUMBLE NEDİR?

Crumble olarak bilinen bu tatlı İngiliz mutfağına aittir. İkinci Dünya Savaşı sırasında kısıtlı malzeme ile turta yapılmak istendiğin de ortaya çıktı. Fakat yeterli malzeme olmadığı için meyvelerin dizildiği tepsinin üzerine az miktar un ufalanıyor. Bu nedenle de ufalama anlamına gelen Crumble adı veriliyor.



KAYISILI CRUMBLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



Üzeri için:

2 çorba kaşığı dolusu tereyağ

2 çorba kaşığı toz şeker (eklemeyebilirsiniz)

1 su bardağı un



Alt kısım için:

10-12 adet kayısı

1 çorba kaşığı toz şeker

KAYISILI CRUMBLE NASIL YAPILIR?

Kayısıların çekirdekleri çıkarılır ve iri olacak şekilde doğranır, fırın kabına yayılır ve üzerine şeker serpilir.



Üzeri için soğuk tereyağ ve diğer malzemeler bir kabın içine konulup parmak uçları ile malzemeler birbirine yedirilir daha sonra iki elin arasında ufalanacak şekilde karıştırılır.



Hamur kum tanesi gibi olmalı. Bu hamur kayısıların üzerine paylaştırılır.

180 derece fırında üzeri kızarmaya başlayıncaya kadar (40-45 dakika) pişirilir. Ilıkken vanilyalı dondurma ile servis edilir.