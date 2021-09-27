MasterChef Emre kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.

MasterChef Türkiye'nin beşinci haftasında iddialı yarışmacılar bir hafta daha yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti.



Eleme adayı olan Emre Büber'in hayatı ise izleyiciler tarafından merak edildi.

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?



Ailesi Konyalı olan Emre Büber, MasterChef'in 2021'e Avusturya'dan katılıyor. Emre 26 yaşında ve bir çocuk babası olan Emre aşçılık eğitimine sahip ve sektörde çalışmış bir isim. Emre yarışmada iddialı tavırları ve başarılı yemekleri ile jürinin ilgisini çekiyor.



Masterchef'e şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Avusturya doğum Emre 12 yaşında Türkiye'ye geldi. 19 yaşında da Avusturya'ya geri döndü. İş bulamadığı için aşçılığa başladı.