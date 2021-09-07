MasterChef Milhan Erdem kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosunda yer alan yarışmacı Milhan Erdem, samimi tavırları ve yaptığı yemekler ile dikkat çekiyor.

Milhan Erdem, dün akşam yayınlanan bölümdeki dans performansıyla MasterChef Türkiye gündemine oturdu.

Pandemi nedeniyle evde olduğu dönemde dans videoları çektiğini söyleyen Milhan, şeflerin isteği üzerine bir kez de stüdyoda performans sergiledi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısında dans etti. Tahsin'in de eşlik ettiği dans performansı jüri üyelerini ve yarışmacıları kahkahaya boğdu.

MASTERCHEF MİLHAN ERDEM KİMDİR?



Milhan Erdem, 2001 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul’da hayatına devam eden Erdem, İstanbul’da Lübnan mutfağında çalışıyor.

Hem ulusal hem de uluslararası birçok yarışmaya katılan Milhan Erdem, katıldığı tüm bu yarışmalarda dereceler elde etti.

Antalya EXPO’daki yarışmaya katılmaya karar veren Erdem, tüm hazırlıklarını yaptıktan sonra katıldığı yarışmada ‘Yılın Altın Genç Şefi’ ödülüne layık görüldü.



Genç yaşında Antalya, Marmaris ve Almanya’da stajlarını tamamladı.

Davetli aşçı olarak gittiği Kırgızistan’da halka, Türk mutfağının eşsiz yemeklerini tanıtma fırsatı buldu.



Kırgızistan’da Türk yemeklerini tanıttıktan sonra ülkesine döndü ve Nişantaşı’ndaki Lübnan mutfağında hünerlerini sergilemeye devam etti.

Burada yaklaşık 1 sene çalışan Erdem, son olarak MasterChef programına başvurdu ve ana kadroya kadar gelmeyi başardı.