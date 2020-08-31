MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam elenen isim belli oldu. Eleme adayı olarak belirlenen yarışmacılardan 6 isim bir hafta daha yarışmaya devam edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.



Yarışmacılar, market bölümünden aldıkları ürünlerle en iyi yemeği hazırlamaya çalıştı. Eleme adaylarından Uğur, Gülşah, Emir, Berk, Duygu ve Ayyüce iki aşamalı eleme gecesinde ilk olarak yaratıcılık bölümünde karşılaştı.



MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELENEN KİM OLDU?



6 yarışmacıdan şeflerin en az beğendiği yemeği hazırlayan 3 yarışmacı Gülşah, Uğur ve Berk olarak belirlendi. Eleme finalinde karşılaşan bu üç yarışmacı şef Somer Sivrioğlu'nun hazırladığı perde pilavını yapmaya çalıştı. Oyun sonunda Uğur gecenin birincisi seçilerek elenmekten kurtuldu. Final bölümünde perde pilavı hazırlayan yarışmacılardan Berk İlter'in tabağı ise en az beğenilen tabak oldu ve MasterChef'e veda etti.



TANYA AĞLAYARAK VEDA ETTİ



Berk'in vedasının ardından yarışmacılardan Tanya ve Ebru gözyaşlarına boğuldu. Gülşah ise kendisinin elenmesi için Berk'i eleme adayı yapan Eray'a tepki gösterdi. Şef Somer Sivrioğlu da sosyal medya hesabından Berk'le olan bir fotoğrafını paylaşarak "Çok iyi yetişmiş bir insan, bir aşçı ve ileride vazgeçmezse önemli bir şef. İyi ki varsın ve iyi seni tanıdık" notunu yazdı.