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Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı. Hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmayan Diagne, derbi için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe derbisi öncesi alışveriş turu yapan 27 yaşındaki futbolcu giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü futbolcu tarzı için "Senegal modası. Kendimi böyle çok rahat ve iyi hissediyorum" diye konuştu.

Diagne devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a 10 milyon euro ücretle transfer olmuştu. 
Diagne devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a 10 milyon euro ücretle transfer olmuştu. 