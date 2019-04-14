Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı. Hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmayan Diagne, derbi için heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Fenerbahçe derbisi öncesi alışveriş turu yapan 27 yaşındaki futbolcu giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü futbolcu tarzı için "Senegal modası. Kendimi böyle çok rahat ve iyi hissediyorum" diye konuştu.
Mbaye Diagne'nin geleneksel kıyafeti
Yaşam
İstinye'de bir AVM'de görüntülnen ve tarzıyla dikkat çeken Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, kıyafetinin Senegal'in geleneklerine ait olduğunu dile getirdi.
Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı. Hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmayan Diagne, derbi için heyecanlı olduğunu dile getirdi.