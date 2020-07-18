Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor

Geçen ayın ortasında uzun bir süre sonra ilk defa dışarıya çıkan ve Çekmeköy’de bulunan bir hayvanat bahçesi ziyaretinde görüntülenen Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladı.



Saçlarını sıfıra vurduran Erbil, sağlık durumunu merak eden hayranları için gece saatlerinde yeni bir paylaşımda bulundu.



Evinde dinlenirken çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Erbil, “iyiyim çok Şükür, dualarınız için sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.