Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalye ile adliyeye geldi

Şarkıcı Ece Ronay'ın taciz şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Ali Erbil; tekerlekli sandalye ile geldiği adliyede, savcıya ifade verdi.

Haberler 17.12.2021 - 17:28

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalye ile adliyeye geldi

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Ece Ronay tarafından cinsel taciz ve Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret ile suçlanan , bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Erbil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Karpuz isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, Instagram hesabından ünlü şovmen ile yazışmalarını yayınlamıştı.

Ronay'ın, "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip, tehdit etti" iddialarının ardından Erbil, sessizliğini bozmuştu. Ünlü şovmen, "Video çekmiş, bana 'Köpek' diyor. Bunun hesabını verecek. Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TEDBİR KARARI ALDIRDI

Ronay ise mahkemeye başvurarak, Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı. Avukatı Ali Furkan Tatlı ve kadın arkadaşlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken görüntülenen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e dava açmıştı.

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