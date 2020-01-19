Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdırdı

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı.



Hürriyet’in haberine göre, geçtiğimiz günlerde avukatını tedavi gördüğü hastaneye çağıran ünlü şovmen, hazırlanan evraklara imzasını attı.



Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran, daha sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve geçtiğimiz günlerde üçüncü kez hastaneye kaldırılan Erbil, yoğun bakım ünitesinden çıkarak müşahede altına alındı.



"16 AYDIR AĞIR BİR HASTANE SÜRECİ"

Kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin durumu hakkında geçen hafta şu açıklamayı yapmıştı:



“Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçış sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Birgün bile ‘ne olacak böyle’ demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar.”