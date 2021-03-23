Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, sosyal medya üzerinden ayrılık haberlerini doğrulamasının ardından 16 Mart’ta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.



Görülen davada duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı. Hâkimin “Boşanma konusunda kararlı mısınız?” sorusu üzerine Yalova “Boşanma konusunda anlaştık. Anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilsin” dedi. Altuğ Gültan da boşanmak istediğini ifade etti.



Beş dakika süren duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına hükmetti.

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