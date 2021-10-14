Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bir dönem Vatan Şaşmaz ile Sabah Şekerleri isimli programın sunuculuğunu yapan Melike Öcalan, katıldığı bir program sonrası izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı.

Peki, Melike Öcalan kimdir?

MELİKE ÖCALAN KİMDİR?



Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 İstanbul doğumlu Türk sunucu ve dizi oyuncusudur.

KARİYERİ



Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde 3 yaşında başladığı bale eğitimine devam ettiği sırada gelen teklifler üzerine ilk reklam filmi olan Evin yağı projesinde yer aldı.



Rama'nın reklamında, içlerinde Danimarkalı ve Hollandalı olmak üzere 375 kız arasından seçildi ve 4 yıl boyunca Rama reklamlarında oynadı.



Sonrasında 100'e yakın başrol reklam filmlerinde rol aldı. İlk sunuculuğunu ise 12 yaşındayken çocuk defilelerinde yapmaya başladı.

İpek'in Doğum Günü, Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı, Sağlık Bakanlığı Temiz Eller Kampanyası kısa filmi gibi birçok TRT yapımında rol aldı.



Henüz 17 yaşındayken kendi hazırladığı programları sunmaya başladı ve uzun soluklu televizyon programlarına imza attı. Akademi Kenter'den mezun olduktan sonra çok arzu ettiği tiyatro sahnelerine de adım attı. 1996 yılında Sanem Çelik ile beraber Luna reklamında oynadı.



2003 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlendi ancak 2008 yılında boşandı.