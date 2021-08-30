Melisa Şenolsun, 'Masumlar Apartmanı' dizisinin kadrosunda (Melisa Şenolsun kimdir?)

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Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

'İnci' karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın ardından diziye kimin dahil olacağı merakla bekleniyordu.

HABERİ INSTAGRAM'DAN DUYURDULAR



Dizinin yapım şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında Melisa Şenolsun'un kadroya dahil olduğu açıklandı.

Yapım şirketinin kendisiyle ilgili paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerine de müjdeyi verdi.

Yapım şirketinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Ve Google aramaları sonunda sonuç verdi! Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'na dahil oldu. Hoş geldin Melisa Şenolsun" denildi.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

25 yaşındaki genç oyuncu, İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir.



Dizi ve sinema oyuncusu Efecan Şenolsun'la kardeş olan Melisa Şenolsun, oyunculuk kariyerine 2015 yılında ekrana gelen Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile başladı.



Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kiralık Aşk dizisinde 'Sude' karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte 'Ceren' karakteriyle başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak dijital platformda yayınlanan ve başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi isimlerin paylaştığı 'Atiye' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

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