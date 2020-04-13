Melisa Tapan dedesi Sakıp Sabancı için şarkı söyledi

Ünlü iş insanı Sakıp Sabancı, 10 Nisan 2004’te hayatını kaybetmişti. Her ölüm yıl dönümünde Sabancı için düzenlenen anma progamı bu yıl corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.



Sabancı’nın torunu Melisa Tapan, Sakıp Sabancı’ya sosyal medyadan şöyle seslendi:



“Canım dedem, 16 koca yıl olmuş sensiz. Bu yıl tören düzenleyemesek de seni unuttuk sanma. Sen hep en güzelimiz kaldın.”



Ardından Tapan, Sakıp Sabancı için “Kimseyi görmedim ben senden daha güzel” şarkısını söyledi. Melisa Tapan’ın sesi ve yorumu çok beğenildi.