Mert Fırat kimdir? (Mert Fırat kaç yaşında ve nereli?)

26.03.2021 - 14:58
Mert Fırat, 10 Ocak 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.
Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.
Ankara’da doğan başarılı oyuncu, yaptığı bir açıklamada; "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye’den gelme, ötekiler Kafkasya’dan, bir dedem var Kayserili" ifadelerini kullandı.
Mert Fırat, kariyerine Tiyatro ile başlayarak birçok sinema filmleri ve televizyon dizilerinde yer aldı. Eski zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Binbir Gece dizisinde rol alarak tanınırlılığını arttırdı.
Tiyatro kariyerine daha fazla ilgi gösteren başarılı oyuncu, pek çok sinema filminde de rol aldı.
Ünlü oyuncu 2018 yılında İdil Fırat ile hayatını birleştirmiştir.
MERT FIRAT'IN YER ALDIĞI FİLMLER
Kefaret (2020) - Başkomiser Sinan
Her Şey Seninle Güzel (2018)
Arif V 216 (2018) - Sadri Alışık
Ufak Tefek Cinayetler - Serhan Aksak
Yol Ayrımı (2017)
Aşk ve Gurur (2017) - Kenan
Serçe Sarayı (2015) - Kadir
Gece (2014) - Yusuf
Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan
The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi
Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut
İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy
Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur
Unutma Beni İstanbul (2011)
Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç
Dedemin İnsanları (2011) - Hasan
Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol
Beni Unutma (2011) - Sinan
Atlıkarınca (2010) - Erdem
Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler
Başka Dilde Aşk (2009) - Onur
Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin
Hayattan Korkma (2007) - Engin
İşte Benim (2006) - Ali
Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu
Bizim Evin Halleri (2000) - Bora
AKREP 16. BÖLÜM FRAGMANI