Mert Fırat kimdir? (Mert Fırat kaç yaşında ve nereli?)

Mert Fırat, 10 Ocak 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.

Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Ankara’da doğan başarılı oyuncu, yaptığı bir açıklamada; "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye’den gelme, ötekiler Kafkasya’dan, bir dedem var Kayserili" ifadelerini kullandı.



Mert Fırat, kariyerine Tiyatro ile başlayarak birçok sinema filmleri ve televizyon dizilerinde yer aldı. Eski zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Binbir Gece dizisinde rol alarak tanınırlılığını arttırdı.



Tiyatro kariyerine daha fazla ilgi gösteren başarılı oyuncu, pek çok sinema filminde de rol aldı.



Ünlü oyuncu 2018 yılında İdil Fırat ile hayatını birleştirmiştir.

MERT FIRAT'IN YER ALDIĞI FİLMLER

Kefaret (2020) - Başkomiser Sinan

Her Şey Seninle Güzel (2018)

Arif V 216 (2018) - Sadri Alışık

Ufak Tefek Cinayetler - Serhan Aksak

Yol Ayrımı (2017)

Aşk ve Gurur (2017) - Kenan

Serçe Sarayı (2015) - Kadir

Gece (2014) - Yusuf

Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan

The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi

Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut

İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy

Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur

Unutma Beni İstanbul (2011)

Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç

Dedemin İnsanları (2011) - Hasan

Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol

Beni Unutma (2011) - Sinan

Atlıkarınca (2010) - Erdem

Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler

Başka Dilde Aşk (2009) - Onur

Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin

Hayattan Korkma (2007) - Engin

İşte Benim (2006) - Ali

Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu

Bizim Evin Halleri (2000) - Bora

AKREP 16. BÖLÜM FRAGMANI

