Daha tutku, entrika, gizem ve sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle Salı akşamları Star TV’de ekrana gelmeye devam eder Ufak Tefek Cinayetler'in 36. yeni bölüm fragmanları yayınlandı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kerim, geçmişi eşeleyerek Merve’nin canını çok yaktı. Şimdi sıra Merve’de! Merve, Kerim’in zayıf bir noktasını bulup onu alt etmeye kararlı. Ama Kerim de öyle kolay kolay yere serilecek bir adam değil. Aşil topuğunu ustaca gizleyen, güçlü bir savaşçı o. Bu kez Merve’nin işi her zamankinden daha zor!

Serhan’ın annesi Betül Hanım, Oya’ya karşı yeni bir savaş başlatıyor ve Oya-Serhan cephesinde işler daha da karışıyor.



Emre, Pelin’i köşeye sıkıştırıyor ve onu geçmişiyle yüzleşmeye zorluyor. Başkomiser Kemal’in peşinde olduğu cinayet aleti şok bir şekilde el değiştiriyor ve Edip cinayeti çözülmeye başlıyor! Katile adım adım yaklaşıyoruz.

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Ufak Tefek Cinayetler heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı Star TV’de.