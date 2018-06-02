Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, oyunculuğa ara verdi. Yakın çevresine “Teklifler geliyor ama kabul etmiyorum” diyen Uzerli, bir süre daha hiçbir projeye “evet” demeyeceğini yapım şirketlerine de bildirdiğini açıkladı.
2001 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle yıldızı parlayan Uzerli daha sonra Annemin Yarası, Gecenin Kraliçesi, Öteki Taraf gibi yapımlarda rol aldı.
Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan 35 yaşındaki oyuncu, Almanya’da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra birçok tiyatro, televizyon filmi ve dizide yer aldı.
MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA'NIN DANSI