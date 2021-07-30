Michele Morrone ve Dua Lipa'dan Türkiye mesajı: Gezegenimiz ağlıyor

Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ardından oyuncu Michele Morrone ve yıldız şarkıcı Dua Lipa da Türkiye mesajları yayınladı.

30.07.2021 - 17:34

Michele Morrone ve Dua Lipa'dan Türkiye mesajı: Gezegenimiz ağlıyor

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Lewis Hamilton'dan Türkiye paylaşımı

Lewis Hamilton'dan Türkiye paylaşımı

Türkiye'de devam eden orman yangıları sonrası Türkiye paylaşımı yapan Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ardından oyuncu Michele Morrone ve yıldız şarkıcı Dua Lipa da Türkiye için mesajlarını sosyal medya hesaplarına taşıdı.

Dua Lipa, "Zavallı gezegenimiz ağlıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz? Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Doğa anayı koruyun. Seninleyim Türkiye" dedi.

Michele Morrone ise "Türkiye’nin yakınındayım, bu yakında bitecek" diye konuştu.

DUA LİPA'NIN PAYLAŞIMI

MİCHELE MORRONE'NİN PAYLAŞIMI

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