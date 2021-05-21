Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evleniyor

İş insanı Murat Gezer ile Hakan-Banu Çarmıklı’nın kızları Nazlı Çarmıklı dünya evine giriyor.

Murat Gezer eski nişanlısı Mina Başaran'ı jet kazasında kaybetmiş ve kazanın birinci yıldönümünde gazetelere verdiği ilanla duygulandırmıştı. İlanda Gezer, "Mina'm... Minik Kalpli Meleğim...Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım...Murty'n" yazmıştı.

Mina Başaran - Murat Gezer

Çok sevdiğini nişanlısı Mina Başaran'ın anısını yaşatmak için büyük çaba sarf eden ve 2,5 yıldan fazla süren yasın ardından Murat Gezer geçtiğimiz aylarda Nazlı Çarmıklı ile nişanlandı.

Çiftin düğününün 4 Haziran'da yapılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?



İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet’in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding’e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.



Mina Başaran ile birlikte Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun ve Ayşe And da uçakta bulunuyordu.