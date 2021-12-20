Miranda Kerr ev koleksiyonunu çıkardı

Miranda Kerr, kendi adını taşıyan ev koleksiyonunu sevenlerinin beğenisine sundu.

Haberler 20.12.2021 - 15:46

Miranda Kerr ev koleksiyonunu çıkardı

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Ünlü yıldız Miranda Kerr evinin kapılarını açtı

Ünlü yıldız Miranda Kerr evinin kapılarını açtı

Dünyaca ünlü model Miranda Kerr, kendi adını taşıyan ev dekorasyon markasına yeni bir koleksiyon ekledi.Miranda Kerr Home adını taşıyan tasarımlar, açık renkli ve sade görünümleriyle dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Avustralyalı güzel, ürünlerin katalog fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı. 

Üç çocuk annesi Kerr, Instagram’dan yağtığı açıklamada tüm koleksiyonun internet üzerinden satışa çıktığını duyurdu.

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