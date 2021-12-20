Miranda Kerr ev koleksiyonunu çıkardı

Dünyaca ünlü model Miranda Kerr, kendi adını taşıyan ev dekorasyon markasına yeni bir koleksiyon ekledi.Miranda Kerr Home adını taşıyan tasarımlar, açık renkli ve sade görünümleriyle dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI



Avustralyalı güzel, ürünlerin katalog fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı.

Üç çocuk annesi Kerr, Instagram’dan yağtığı açıklamada tüm koleksiyonun internet üzerinden satışa çıktığını duyurdu.

Annemizi Saklarken 3. yeni bölüm 2. fragman