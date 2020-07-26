Model Ebru Şancı'nın 10 yıllık miras davası sonuçlandı

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı'nın 12 yıl önce vefat eden dedesi Mehmet Şancı’dan miraskalan Eminönü-Gedikpaşa’daki 120 dükkanlı 2 han açtığı dava sonuçlandı. İki han satışa çıkacak. Elde edilecek paranın dörtte biri Şancı’ya kalacak.

26.07.2020 - 12:06

Model Ebru Şancı'nın 10 yıllık miras davası sonuçlandı

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, 12 yıl önce vefat eden dedesi Mehmet Şancı’dan miraskalan Eminönü-Gedikpaşa’daki 120 dükkanlı 2 han için dava açmıştı. Çünkü dedesinin ikinci eşi hanlardan birini istemişti.

2010’dan bu yana devam eden dava sonuçlandı. Karşı taraf Ebru Şancı ve diğer 3 mirasçıyla 765 bin TL karşılığında uzlaşmayı kabul etti. İki han satışa çıkacak. Elde edilecek paranın dörtte biri Şancı’ya kalacak.

Ebru Şancı “Dedem Mehmet, Malatya- Pötürge’den İstanbul’a geldiğinde o hanlarda hamal olarak çalışmış. Yıllar içinde başarılı olup çalıştığı hanı almış. Ardından ikinci bir hanın daha sahibi olmuş. Dedemin alın teriyle kazandığı mirasına sahip çıktım” dedi.

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