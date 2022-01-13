Model Valentina Boscardin Mendes corona virüse yenildi

Brezilyalı ünlü model Model Valentina Boscardin (18) corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberler 13.01.2022 - 09:59

Model Valentina Boscardin Mendes corona virüse yenildi

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 18 yaşındaki genç model Valentina Boscardin Mendes, corona virüse yenik düştü.

Kovid-19'a bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybeden genç modelin ölümü, ülkenin gündemine oturdu.

Aynı zamanda model ve oyuncu olarak da çalışan TV sunucusu annesi Marcia Boscardin, kızının trajik ölümü sonrası, "Hayatımın aşkına büyük bir acıyla veda ediyorum. Hoşçakal Valentina Boscardin Mendes. Tanrı sizi kollarını açarak karşılasın" mesajını yayınladı.

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