İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Murat Dalkılıç: Evlenip aile kurmak isterim

Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel bir süredir aşk yaşıyordu. Çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı Erçel'in Dalkılıç ile yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü.



Bu iddiaların ardından 35 yaşındaki Dalkılıç ayrılığın ardından ilk kez konuştu. Önceki gün Ulus’taki bir mekan çıkışı objektiflere takılan Dalkılıç, muhabirlerin “Hande Erçel ile ayrıldığınız doğru mu?” sorusuna “Gördüğünüz gibi yalnızım” diye karşılık verdi.



Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, ayrılık iddialarını doğrulayan ünlü şarkıcı, ihanet söylentilerine ise sessiz kaldı.