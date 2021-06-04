Musa Orhan özür istedi, Ezgi Mola kabul etmedi

Batman'da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki yarattı. Sanatçı Ezgi Mola da, sosyal medya hesabında “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın” şeklinde paylaşımda bulundu.

"DUYARLILIĞIMI GÖSTERDİM"



Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şüpheli olarak Mola’nın ifadesi alındı. Mola, 19 Mart 2021’de talimatla alınan ifadesinde özetle şöyle dedi: “Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan (Twitter tabiri ile trend topic olan)! #MusaOrhantutuklansın etiketiyle tüm kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim. Ben şikâyetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya koydum.”



HAKARET DAVASI AÇILDI



Hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; taraflar aranarak uzlaşıp uzlaşmayacakları soruldu. Orhan’ın avukatı, “Mola özür mesajı yayınlasın” dedi. Ancak Mola reddetti. Taraflar uzlaşmayınca savcılık, Mola hakkında ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.



16 ÜNLÜYE DE SUÇ DUYURUSU



Ezgi Mola’ya sosyal medyadan destek yağdı. Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola’ya destek olurken hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



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