Geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da Paris Hilton ile aynı sahneyi paylaşan Mustafa Sandal, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Paris'in enerjisi mükemmeldi. O gün harika bir sinerji yakaladık. Hatta sosyal medyada da takipleştik. Bunlar gayet normal şeyler, niye bu kadar büyütüldü bilmiyorum" dedi.



Ayrıca bugün çok yoğun toplantılar yaptığını belirten Sandal, "Temmuz ayının ilk haftası yeni parçamızı piyasaya çıkartmış olacağım, kliple birlikte aynı anda çıkmış olacak. Daha bunlar bir şey değil, vitesi 5'e taktım geliyorum” ifadesini kullandı.

MUSTAFA SANDAL VOKALİSTİNİ ELEDİ