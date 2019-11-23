Naomi Watts En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu Bambi'si kazandı

Ünlü oyuncu Naomi Watts, Almanya'da düzenlenen 2019 Bambi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu seçildi.

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51. yaşına özel dünden bugüne Naomi Watts

51. yaşına özel dünden bugüne Naomi Watts

Hollywood'un ünlü oyuncusu Naomi Watts Almanya’nın Baden-Baden kentinde düzenlenen 2019 Bambi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu ödülüyle onurlandırıldı.

51 yaşındaki İngiliz oyuncu, önceki gün düzenlenen törende, ödülünü Alman aktör Oliver Masucci’nin elinden aldı.

Watts; sanat, spor ve kültür alanından uluslararası isimlerin ödüllendirildiği Bambi Ödülleri töreninde giydiği Dior imzalı elbisesiyle gecenin en beğenilen isimlerinden biri oldu.

Watss, yakında vizyona girecek olan The Wolf Hour filmi ve Mel Gibson’la başrolleri paylaştığı 2020’nin başında gösterilecek Boss Level filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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