Süper model Natalia Vodianova ve UNFPA tarafından yönetilen “Let’s Talk!” küresel sempozyumu, sürdürülebilir çözümler üretmek için kadınların sağlığını çevreleyen tabularla mücadele eden düşünce liderlerini, fark yaratanları ve politika düzenleyicileri bir araya getiriyor.



25-26 Ekim'de Maxx Royal Resorts Kemer'de yapılacak olan 2018 “Let’s Talk!” etkinliği, kadın sağlığı ve cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi amacıyla kadın sağlığı tabularına meydan okuyan düşünce liderlerini, influencerları, aktivistleri ve küresel politika düzenleyicilerini bir araya getiriyor.

ÖNCÜ İSİMLER ÖDÜLLENDİRİLECEK



İki gün sürecek olan etkinlik, ELBI platform desteğiyle UNFPA (Birleşmiş Milletler cinsel ve üreme sağlığı ajansı) tarafından ortaklaşa yürütülecek. Etkinlik, dünyaca bilinen konuşmacılara ev sahibi olacak, kadın sağlığı ve kadın hakları için küresel çapta mücadele eden öncü isimlerin ödüllendirileceği bir gece ile sonlanacak.



ELBI kurucu ortağı, hayırsever ve mücadeleci ve model Natalia Vodianova, etkinliğe ev sahipliği yapacak ve önemli isimleri bir araya getirecek.



İki gün sürecek olan etkinlik toplumsal tabuların, cinsel üreme sağlığı ve kadın eşitliği üzerindeki etkilerini tartışmak için açık bir platform oluşturma hedefi ile geliştirildi.

Ünlü model Natalia Vodianova'nın ev sahipliğinde dijital yardımsever platform ELBI tarafından desteklenen Let’s Talk! girişimi, UNFPA ile ortaklaşa düzenlenecek. Etkinlik, Türk Hava Yolları, Maxx Royal Resorts ve Türk Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Vogue Turkiye ve NTV’nin de dahil olduğu partnerlerin desteği ile gerçekleşecek.



"ŞİMDİ YAPTIKLARIMIZ GELECEK NESİLLERİ KADERİNİ ŞEKİLLENDİREBİLİR"

Elbi'nin kurucusu Natalia Vodianova, “ELBI ve iş ortağı UNFPA ile Let's Talk! girişimini başlattığımız için çok gurur duyuyorum. Bir yıl önce, dönemler boyunca tabular hakkında arkadaşlarla ve meslektaşlarla sohbet etmeye başladım ve bu konuşmayı genişletmek ve onu küresel bir düzeye getirmek için çok heyecanlıyım. Çoğu zaman kadınların sağlık sorunları, nesiller boyu çok fazla kadına izin vermeyen, yersiz olan kusurlar ve tabular yüzünden duyulmamış ve fark edilmez. Şimdi yeni bir kapı açma ve dünyayı özgürleştiren, yeni kapılar açan ve yeni fırsatlar sunan kadınlara adım atma zamanı. Şimdi yaptığımız değişiklikler, gelecek nesillerin kaderini şekillendirmeye yardımcı olabilir" dedi.



FARK YARATANLAR BİR ARAYA GELİYOR

Etkinliği düzenleyen UNFPA'nın Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü Alanna Armitage şunları söyledi:



"Natalia ve ELBI ile kadınların sağlığını hala çevreleyen kusurları ve tabuları kırma konusunda işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Kalıcı bir değişim, kültürel bir değişim gerektirir ve bu nedenle influencer'lari ve yenilikçileri etkilemek oldukça önemlidir. Let's Talk! girişimi hükümetlerden, özel sektörden, sivil toplumdan ve ünlülerden fark yaratanları bir araya getirerek, kadınların sağlık hakkını kullanabildikleri ayrımcılık, kusurlar ve tabular olmayan bir dünya yaratmadaki başarılarını paylaşmak ve kutlamak için mükemmel bir platform sunuyor.”

