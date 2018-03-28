Nejat İşler: Bunun neresi kötü?

'Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galası geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Galadaki olaylar geceye damga vurmuştu.



Son olarak Yıldız Tilbe'nin klibinde oynayan 46 yaşındaki İşler, eleştirilen cinsel içerikli sahneler için, “Bunun neresi kötü? Dünyayı sevgi, aşk, ilişkiler güzelleştirir. Öldürmeye, kavgaya değil, aşka özensinler” ifadelerini kullandı.



İşler daha önce verdiği bir röportajda da "Yedi yıl önce filmde seks ve argo kelimeler olduğu için tepki gelmişti. Bu durumun devam etmesi korkutuyor mu?" sorusuna "Tepki gelsin. Buranın ekmeğini yiyip, suyunu içtim. Bu ülkede çalıştım. Türkiye’yi kaç defa yurt dışında temsil ettim. Yaşam şekli olarak muhalif durabilir. Ama böyle yaşamlar da var" cevabını vermişti.

KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA FRAGMANI - İZLE

