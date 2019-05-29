İzleyici ile buluşmak için gün sayan Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'ın başrol oyuncuları Furkan Palalı ile Aslı Bekiroğlu’nun daha önce görmediğiniz sıcaklıktaki  duygusal anları büyük beğeni topladı. 

Enerjileri ve birbirlerine olan uyumları ile dikkat çeken ikiliye sosyal medyadan da övgü yağdı.

MASUM BİR YALANLA BAŞLAYAN AŞK 

Ayrı dünyaların insanları olan Nejat ve Suna’nın masum görünen bir yalanla başlayan ve izleyenleri  sarıp sarmalayacak bir aşka doğru ilerleyen, süprizlerle dolu hikayesi şimdiden merak konusu oldu. 

O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği, senaryosunu, Deniz Dargı ile Murat Taşkent’in kaleme aldığı, Ahmet Saraçoğlu, Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık,  Cem Zeynel Kılıç, Sadi Celil Cengiz, SedaTürkmen ve  Ali Yoğurtçuoğlu’nun da  kadrosunda  yer aldığı Benim Tatlı  Yalanım, sevilen isimleri ve sıcacık hikayesi ile izleyicinin kalbini fethedecek.

BENİM TATLI YALANIM FRAGMAN İZLE