NTV'de Dünya Çevre Günü Özel Yayını

Doğa binlerce yıl sonra yeniden nefes aldı! Salgın insanları eve hapsetti, doğayı özgür bıraktı. Peki anlayabildik mi? Farkına varabildik mi? Doğanın haykırışını duyabildik mi? 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde; anlamak için, farkına varmak için, doğanın sesini duyabilmek için NTV’de buluşalım. Yarın için bugünden harekete geçelim.



Dosya haberler, doğaya dönen ünlü isimlerle ve çevre örgütü temsilcileriyle röportajlar. Avustralya’dan Brezilya’ya yurt dışı muhabirleriyle bağlantılar. Türkiye’den ve dünyadan yansıyan çevre haberleri. Özel konuklar, canlı yayınlar...



NTV, her yıl olduğu gibi bu yıl da çevreye verdiği önemi özel bir yayınla izleyicilerine aktarıyor. Bu yılki sloganımız; “YARIN İÇİN BUGÜN”.



Salgın döneminden geçtiğimiz bugünlerde, doğanın nasıl özgür kaldığına, nefes aldığına ve yenilendiğine hep birlikte tanıklık ettik. Ama artık evlerde değiliz. Doğa da yalnız değil. Onu korumak yine bizim elimizde...



NTV sosyal sorumluluğu gereği çok özel bir yayın akışı hazırladı. ‘Neydik’, ‘ne olduk’, ‘ne olacağız’ sorularına yanıt aradı. Burcu Kaya’nın sunumuyla; ‘Dünya Çevre Günü Özel Yayını’, gün boyu NTV’de...

