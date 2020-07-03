Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu evlendi

Usta oyuncu Nuri Alço, yaklaşık 11 yıldır aşk yaşadığı Burcu Sezginoğlu ile dünyaevine girdi. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ndeki nikaha, corona virüs nedeniyle çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu'nun nikah törenine basın mensupları alınmadı.



Alço, mart ayında, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek Sezginoğlu'na evlenme teklifinde bulunmuştu.

DÜĞÜN SALONLARI AÇILIYOR